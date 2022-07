M5s: "Senza il Superbonus usciamo" Governo ormai appeso ad un filo (Di mercoledì 6 luglio 2022) La crisi di Governo non è mai stata così vicina, il M5s è intenzionato ad uscire dalla maggioranza e solo rassicurazioni importanti da parte di Draghi potrebbero frenare questa mossa. Per questo c'è grande attesa per il faccia a faccia tra Conte e il premier previsto per il pomeriggio di oggi, dopo il rinvio dovuto alla tragedia della Marmolada e al viaggio in Turchia del presidente del Consiglio. Giornata di altissima tensione quella di ieri, la discussione in Aula sul Dl Aiuti ha portato i grillini ad un passo dalla rottura. L’ultima toppa su una maggioranza lacerata, anzi già a pezzi, - si legge su Repubblica - la mette il ministro grillino ai Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Alle sette della sera propone un rinvio per evitare che il clima di scontro fra i partiti si tramuti in una rottura totale. Ma presto la madre di tutte le battaglie diventa la ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 luglio 2022) La crisi dinon è mai stata così vicina, il M5s è intenzionato ad uscire dalla maggioranza e solo rassicurazioni importanti da parte di Draghi potrebbero frenare questa mossa. Per questo c'è grande attesa per il faccia a faccia tra Conte e il premier previsto per il pomeriggio di oggi, dopo il rinvio dovuto alla tragedia della Marmolada e al viaggio in Turchia del presidente del Consiglio. Giornata di altissima tensione quella di ieri, la discussione in Aula sul Dl Aiuti ha portato i grillini ad un passo dalla rottura. L’ultima toppa su una maggioranza lacerata, anzi già a pezzi, - si legge su Repubblica - la mette il ministro grillino ai Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Alle sette della sera propone un rinvio per evitare che il clima di scontro fra i partiti si tramuti in una rottura totale. Ma presto la madre di tutte le battaglie diventa la ...

fattoquotidiano : Baldino (M5s): “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte? Parole gravi, senza smentita rapporti complessi nel… - marcotravaglio : “Non possiamo stare dalla parte sbagliata della Storia” (#LuigiDiMaio, ministro degli Esteri ex M5S, 21.6). Quella… - emmedibi : Ricapitolando: Franceschini ha detto una cosa ovvia sul m5S che ha risposto, ovviamente, con un vaffa. A me sembrav… - MJmkeynes : @erretti42 Ma basta parlarne. facciamo quello che si deve fare senza tanti tentativi di giustificarsi e nè, tantome… - _mmerli : RT @brusco_sandro: Non è vero che il M5S è un partito senza idee. Il M5S è il partito delle cattive idee. -