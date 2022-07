M5S: Conte a Draghi, 'inaccettabile in Cdm decisione già prese, ci faremo valere' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Le abbiamo più volte rappresentato, invano, come non sia accettabile che il Consiglio dei Ministri sia relegato al ruolo di mero consesso certificatore di decisioni già prese, con provvedimenti normativi anche molto complessi che vengono portati direttamente in Consiglio o, quando va bene, con un anticipo minimo, comunque inidoneo a consentirne un'analisi adeguata". Così in un passaggio del documento consegnato dal leader del M5S Giuseppe Conte al premier Mario Draghi, nell'incontro chiarificatore durato circa un'ora "Il senso di responsabilità verso il Paese e verso le future generazioni - si legge ancora - ci impone di rivendicare con sempre maggiore forza le nostre idee e le nostre convinzioni contro la guerra, per la pace e il disarmo espresse, da ultimo, con infinito coraggio e troppa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Le abbiamo più volte rapntato, invano, come non sia accettabile che il Consiglio dei Ministri sia relegato al ruolo di mero consesso certificatore di decisioni già, con provvedimenti normativi anche molto complessi che vengono portati direttamente in Consiglio o, quando va bene, con un anticipo minimo, comunque inidoneo a consentirne un'analisi adeguata". Così in un passaggio del documento consegnato dal leader del M5S Giuseppeal premier Mario, nell'incontro chiarificatore durato circa un'ora "Il senso di responsabilità verso il Paese e verso le future generazioni - si legge ancora - ci impone di rivendicare con sempre maggiore forza le nostre idee e le nostre convinzioni contro la guerra, per la pace e il disarmo espresse, da ultimo, con infinito coraggio e troppa ...

