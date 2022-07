Licia Colò compie 60 anni e 40 di televisione: da Bim Bum Bam con Bonolis a Un pianeta da salvare (Di mercoledì 6 luglio 2022) Licia Colo’ compie domani (7 luglio) 60 anni. Nata a Bussolengo (Verona), inizia la carriera in tv nel 1983 come annunciatrice di Italia 1. Nell’autunno dello stesso anno, debutta come conduttrice presentando al fianco di Paolo Bonolis la trasmissione per bambini Bim bum bam, intanto lavora in diversi spettacoli dello showman pugliese Ninni Di Lauro. In seguito affianca Maurizio Costanzo in Buona Domenica e Gianmarco Tognazzi nel programma musicale Fans club, entrambi in onda alla domenica su Canale 5. Nel 1989 conduce al sabato pomeriggio, e in seguito anche alla domenica mattina, su Canale 5 il programma L’arca di Noè, nel quale mostra la sua passione per il mondo della natura e per i viaggi. Nel 1994, dopo 6 edizioni de L’arca di Noè, approda, sempre alla domenica mattina, alla conduzione de La compagnia dei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022)Colo’domani (7 luglio) 60. Nata a Bussolengo (Verona), inizia la carriera in tv nel 1983 come annunciatrice di Italia 1. Nell’autunno dello stesso anno, debutta come conduttrice presentando al fianco di Paolola trasmissione per bambini Bim bum bam, intanto lavora in diversi spettacoli dello showman pugliese Ninni Di Lauro. In seguito affianca Maurizio Costanzo in Buona Domenica e Gianmarco Tognazzi nel programma musicale Fans club, entrambi in onda alla domenica su Canale 5. Nel 1989 conduce al sabato pomeriggio, e in seguito anche alla domenica mattina, su Canale 5 il programma L’arca di Noè, nel quale mostra la sua passione per il mondo della natura e per i viaggi. Nel 1994, dopo 6 edizioni de L’arca di Noè, approda, sempre alla domenica mattina, alla conduzione de La compagnia dei ...

