Pubblicità

Il Foglio

Comunque, non potevamo e non volevamo accettare le sueeconomiche. Dunque, sfortunatamente, Yildiz ci lascerà" . Per passare alla Juventus, che salvo clamorosi quantocolpi di ...... le cifre messe sul piatto dalle pretendenti difficilmente avvicinano leche hanno ... qualcuno consiglia: "Incapace a gestire i suoi interessi si è circondato di, meglio per lui ... Le improbabili richieste di Conte a Draghi Rieccoci a casa. Nessuno pronuncia la parola che abbiamo imparato a odiare – lockdown – ma appena ti ritrovi con il tampone positivo sai che devi startene chiuso in casa. Chi ti ...AGI - A volte trovare un nuovo collaboratore bravo e affidabile non pare vero. Altre volte è proprio finto. I cybercriminali stanno utilizzando i deepfake per creare identità false, presentarsi ai col ...