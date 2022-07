Lazio, per Sarri in arrivo Gila dal Real Madrid. Romagnoli, ci siamo quasi? (Di mercoledì 6 luglio 2022) La corsa contro il tempo è iniziata da... tempo. La Lazio ieri è partita alla volta di Auronzo e il patron Claudio Lotito sta facendo di tutto per consegnare a Sarri una squadra competitiva ma il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) La corsa contro il tempo è iniziata da... tempo. Laieri è partita alla volta di Auronzo e il patron Claudio Lotito sta facendo di tutto per consegnare auna squadra competitiva ma il ...

AlfredoPedulla : Portiere #Lazio: stamattina call con il #Granada per #Maximiano, devono cambiare alcune condizioni. Dopo mezzogiorn… - OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio presenta il nuovo kit gara Mizuno per la stagione 2022-23 ?? Serata-evento a Roma il 4 luglio a Piazza… - AlfredoPedulla : #Lazio, in chiusura anche #Casale. #Romagnoli no stop per perfezionare i dettagli. La coppia è #Romagnoli-#Casale - CMondavio : RT @TuttoMercatoWeb: #Lazio, visite mediche in Paideia per #Gila ?? @RicCaponetti - laziopress : CdS | Lazio ad Auronzo, Sarri ha mezza difesa. Ovazione per Immobile -