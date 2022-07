Lavinio | si ride | in scena ‘Ho fatto 13’ al Centro Ecumenico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Seconda serata al: stavolta inci saranno gli ‘Attori per caso’ con la loro ‘Ho13’ Seconda serata di teatro della Rassegna all’aperto ‘TORNIAMO A RIVEDER LE STELLE’, sul palco delSS.Anna e Gioacchino in via di Valle Schioia. Sabato 9 luglio, si esibirà la Compagnia di Torvaianica Alta, ‘ATTORI X CASO’, che metterà in‘HO13’, commedia comica di Riccardo Passalacqua, che ne curerà anche la regia. Come si evince dal titolo la pièce è tutta incentrata su una vincita al Totocalcio ed al possessore della fortunata schedina. Una vedova, Ilaria (interpretata da Giuliana De Lisi), con tanto di figlia contestatrice (Ilaria Lancione), è alla ricerca di un nuovo compagno, spinta soprattutto dalla figlia ...