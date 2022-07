La reazione di Fedez alle critiche di Selvaggia Lucarelli | “Dimentichi quando insultavi il figlio di Belen”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è spazio per tutti sui social e ognuno sceglie se stare dalla parte dio di. Entrambi bravissimi a richiamare l’attenzione ma è ancora una volta la giornalista che torna all’attacco contro il rapper. Di recente si era infastidita perché lui aveva pubblicato la seduta dall’analista subito dopo avere scoperto del tumore. Questa volta allanon è andata giù la foto dicon l’ormai famoso addetto alla sicurezza, Ivano Monzani, presente anche al concerto Love MI.ha condiviso tra le storie Instagram la foto dicon Monzani desiderando esprimere il proprio parere: “Comunque, ormai ho il terrore di questa persona perché ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”.non ha ...

Durante il concerto Love Mi a Milano organizzato da Fedez e J-Ax, tanti sono stati gli artisti che hanno cavalcato il palco, da Dargen D'Amico a ... la frase che ha scatenato la sua reazione di Selvaggia Lucarelli. Fedez lo ha incontrato e ha documentato il momento in un video pubblicato sulle storie Instagram. Fedez è uno dei personaggi più seguiti a apprezzati dal pubblico italiano, e non solo per la sua carriera artistica ma anche per il suo ...