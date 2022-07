Kiev, respinto assalto russo in direzione di Sloviansk (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'esercito ucraino ha respinto l'assalto delle truppe russe nei pressi di Dolyna, in direzione di Sloviansk, città dell'Ucraina orientale ritenuta dalla Federazione criciale dopo Lysychansk e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'esercito ucraino hal'delle truppe russe nei pressi di Dolyna, indi, città dell'Ucraina orientale ritenuta dalla Federazione criciale dopo Lysychansk e ...

Pubblicità

LucaSergio12 : @Cesare_RS @davcarretta Il Ministero della Difesa russo, da parte sua, ha risposto di aver respinto quello che ha d… - My_Salute : Ha detto che Putin intende ancora occupare la maggior parte dell'Ucraina anche se le forze ucraine a febbraio hanno… - mk_olimpio : @edoardorocc @giovamartinelli Certamente anche per gli Ucraini è dura, ma tragica no. Hanno respinto l'attacco su K… - Ultron65 : RT @ilgiornale: Ultime dal fronte #RussiaUcraina: Mosca continua a premere nel Donbass. #Kiev ha respinto le truppe russe in direzione di S… - LatrBerserkr : RT @ilgiornale: Ultime dal fronte #RussiaUcraina: Mosca continua a premere nel Donbass. #Kiev ha respinto le truppe russe in direzione di S… -