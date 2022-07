Il Collegio | brutta notizia | un boccone amaro da mandar giù

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Riconfermato anche per la prossima stagione di Rai Due, da settembre Ilpotrebbe riservare un colpo di scena che non piacerà a molti. Come già anticipato, la settima edizione de Ilnon è più solo un’ipotesi: il docu-reality in onda dal 2017 sul secondo canale della tv di Stato ha registrato ottimi ascolti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.