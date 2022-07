Il Centro: indagine della Corte dei Conti sul ritiro del Napoli in Abruzzo, si ipotizza il danno erariale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riferisce Il Centro, la Corte dei Conti ha aperto un’indagine contabile sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro. I magistrati ipotizzano un danno erariale in merito alla convenzione siglata tra la Regione e il club di De Laurentiis. “Le opposizioni in consiglio regionale avevano annunciato pubblicamente la presentazione di un esposto ad Anac, Corte dei Conti e Procura della Repubblica per chiedere di «valutarne la legittimità», come fu precisato da esponenti del Movimento 5 Stelle. Nel mirino dell’indagine contabile il pluriennale finanziamento da parte della Regione al fine di ospitare i ritiri precampionato a Castel di Sangro del club del patron ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riferisce Il, ladeiha aperto un’contabile suldela Castel di Sangro. I magistratino unerariale in merito alla convenzione siglata tra la Regione e il club di De Laurentiis. “Le opposizioni in consiglio regionale avevano annunciato pubblicamente la presentazione di un esposto ad Anac,deie ProcuraRepubblica per chiedere di «valutarne la legittimità», come fu precisato da esponenti del Movimento 5 Stelle. Nel mirino dell’contabile il pluriennale finanziamento da parteRegione al fine di ospitare i ritiri precampionato a Castel di Sangro del club del patron ...

Pubblicità

DistrettoDigit : Secondo i risultati di un’indagine realizzata da Unioncamere, Mediobanca e Centro Studi Tagliacarne nel prossimo tr… - fisco24_info : Il sondaggio, 89% italiani conosce farmaci generici e 90% si fida del farmacista: (Adnkronos) - Indagine su 800 per… - n_virgili : @Rogpiton @DarkLadyMouse @MRita110 @AndreaGiuricin La media nazionale di assenze (malattia, permessi, 104) è del 6,… - allerame1 : @Akiro75 @AndreaGiuricin per la cronaca: dai dati statistici di confindustria, il tasso di assenteismo in italia ne… - AgenziaOpinione : CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “TEATRO CAPOVOLTO”: “ IN SCENA L’INDAGINE VIVA DEL COLLETTIVO PALCO VERTICALE,… -