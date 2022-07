I russi hanno sequestrato due navi battenti bandiera straniera

(Di mercoledì 6 luglio 2022) I separatisti sostenuti dalladuenella città portuale ucraina di Mariupol, affermando che ora sono “proprietà statale”. L’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha informato due compagnie digazione che le loro imbarcazioni sono state oggetto di “appropriazione forzata di beni mobili con conversione forzata in proprietà statale” senza alcun compenso per i proprietari. Si tratta della ‘Smarta’, battenteliberiana, e della ‘Blue Star’, battentepanamense.Secondo l’Organizzazione marittima internazionale (Imo) dell’Onu oltre 80...

I russi hanno bombardato un centro commerciale con circa 1.000 ucraini all'interno…Questo è l'attacco missilistico… - GiovaQuez : Fini: 'Mi indispongono le continue richieste di aiuto di Zelensky. I russi non sono imbattibili, gli afghani li han… - LiaQuartapelle : I russi hanno bombardato un centro commerciale a #kremenchuk con dentro almeno mille persone. Non si conosce il num…

È il 133esimo giorno di guerra in Ucraina. I separatisti sostenuti dalla Russia hanno sequestrato due navi battenti bandiera straniera nella città portuale ucraina di Mariupol, affermando che ora sono "proprietà statale". Lo riporta il Kyiv Independent, citando media ... scardinato la prima : "Abbiamo aperto noi la seconda porta - racconta il 19enne - quando i russi ormai ci avevano scoperto. Non avremmo comunque potuto resistere molto a lungo e ... Controffensiva di Kiev a Kramatorsk, 'i russi si sono ritirati'