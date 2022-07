God of War Ragnarok: Uscita, Edizioni e Trailer (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sony e Santa Monica Studio a sorpresa hanno annunciato quest’oggi la data di Uscita God of War Ragnarok, oltre le Edizioni da collezione. God of War Ragnarok: Le Edizioni da collezione Partiamo dalla Collector’s Edition, la quale all’interno presenta quanto segue: Voucher per scaricare una copia digitale del gioco Steelbook senza disco Gemelli Vanir Set di dadi dei nani con effetto legno, presenti in un sacchetto di Yggdrasil Replica di Mjölnir, il martello di Thor, con dimensioni di 40 centimetri Armatura Darkdale per Atreus e Kratos Impugnatura Darkdale per le Lame del Caos e per il Leviatano Colonna Sonora Digitale di God of War Ragnarok Mini Artbook digitale ad opera di Dark Horse Digital Set di Avatar per il PlayStation Network Tema per PlayStation 4 La seconda ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sony e Santa Monica Studio a sorpresa hanno annunciato quest’oggi la data diGod of War, oltre leda collezione. God of War: Leda collezione Partiamo dalla Collector’s Edition, la quale all’interno presenta quanto segue: Voucher per scaricare una copia digitale del gioco Steelbook senza disco Gemelli Vanir Set di dadi dei nani con effetto legno, presenti in un sacchetto di Yggdrasil Replica di Mjölnir, il martello di Thor, con dimensioni di 40 centimetri Armatura Darkdale per Atreus e Kratos Impugnatura Darkdale per le Lame del Caos e per il Leviatano Colonna Sonora Digitale di God of WarMini Artbook digitale ad opera di Dark Horse Digital Set di Avatar per il PlayStation Network Tema per PlayStation 4 La seconda ...

