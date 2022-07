Giro Donne 2022, Marianne Vos: “Non mi aspettavo due vittorie, sono molto soddisfatta” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Successo numero 32 per Marianne Vos al Giro d’Italia Donne. Strepitosa la Cannibale olandese che continua a riscrivere, giorno dopo giorno, anno dopo anno, record in una carriera da sogno. L’atleta della Jumbo-Visma si è imposta nella quinta tappa con partenza da Sarnico ed arrivo a Bergamo: volata ristretta che l’ha vista primeggiare su Lotte Kopecky e Silvia Persico. Le sue parole al traguardo: “Ho cercato di trovare posizione stando sempre davanti prima dell’ultima salita, dando poi diversi sprint sul finale. È stata una tappa abbastanza difficile ma è stato davvero bello prendermi questa vittoria. Il team si è comportato molto bene, cercando di aiutarmi. Non mi aspettavo due vittorie in questo Giro, ma quando si vince ci si pone sempre un nuovo obiettivo. Posso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Successo numero 32 perVos ald’Italia. Strepitosa la Cannibale olandese che continua a riscrivere, giorno dopo giorno, anno dopo anno, record in una carriera da sogno. L’atleta della Jumbo-Visma si è imposta nella quinta tappa con partenza da Sarnico ed arrivo a Bergamo: volata ristretta che l’ha vista primeggiare su Lotte Kopecky e Silvia Persico. Le sue parole al traguardo: “Ho cercato di trovare posizione stando sempre davanti prima dell’ultima salita, dando poi diversi sprint sul finale. È stata una tappa abbastanza difficile ma è stato davvero bello prendermi questa vittoria. Il team si è comportatobene, cercando di aiutarmi. Non miduein questo, ma quando si vince ci si pone sempre un nuovo obiettivo. Posso ...

