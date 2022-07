“È finito sotto!” | la clamorosa gaffe di Mahmood con le fan

Pubblicità

stay_umile : #Chilhavisto 'Con la speranza che sarebbe caduto e sarebbe finito di sotto' - xrhodaxx : @64_macr @PatriziaLaura2 eeeeh parole sante. il mio egoismo è finito sotto i piedi ?????? - AstroMagna : Sono finito a bosco di busca (lol) e qua non esistono persone sotto i 70 anni e parlano solo dialetto piemontese st… - nefrolitiasi : Tra 5 giorni ho un esame, non ho manco finito di leggere il programma ma io sono convinta di avere tutto sotto controllo - linopag : @Mov5Stelle Fare proposte così generiche serve solo a pescare voti di creduloni. Le proposte vanno dettagliate. Il… -

... ma non il primo ministro, sanzionato una sola volta per un altro partyaccusa. Dal Labour erano piovute nuove accuse, a partire da quella del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che parla di ......"la riemersione poderosa della politicaforma del sempiterno e irresistibile istituto del rinvio". Si prende tempo, si rinvia. Ieri il faccia a faccia fra Mario Draghi e Giuseppe Conte è...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...'Sono sempre stato e resto a disposizione con la mia competenza ed esperienza per soluzioni emergenziali e definitive, se vorranno ascoltarmi' ...