**Dl Aiuti: Camera approva richiesta Governo, seduta rinviata alle 14, attesa Capigruppo** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Con 193 voti di differenza la Camera ha approvato la richiesta del Governo di rinviare alle 14 l'esame di tutti gli argomenti all'ordine del giorno della seduta, a partire dal decreto legge Aiuti. In precedenza era stata invece respinta la proposta di Fratelli d'Italia di passare all'esame del terzo punto in agenda, vale a dire la mozione sulla carenza di lavoratori nei settori del turismo e dell'agricoltura. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha invece convocato la Conferenza dei capigruppo prima della ripresa della seduta, accogliendo la richiesta venuta da Fdi.

