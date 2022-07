Cos' è la tassonomia europea | il voto su gas e nucleare spacca la maggioranza Ursula

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Strasburgo, 6 luglio 2022 - Oggi il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha votato per l'inserimento di gas eall'interno del regolamento sulla. Si tratta ...

Buona parte del Ppe ha votato a favore della, mentre la stragrande maggioranza di S&d e di Renew ha votato contro. Trattandosi di una risoluzione di obiezione (per bocciare il ...Strasburgo al voto settimana prossima su un'obiezione alla proposta della Commissione europea di includere gas e nucleare nel sistema di classificazione degli investimenti sostenibili, la...Strasburgo, 6 lug. (askanews) - E' stata una vera disfatta per gli ambientalisti e per l'alleanza di centrosinistra e Verdi che ci aveva ...Via libera all'inserimento nella lista degli investimenti sostenibili e 'green'. Soddisfazione del Ppe. Legambiente: "L'Europarlamento ha ceduto alle lobby di gas e nucleare" ...