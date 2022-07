CorSport: forte interessamento dell’Empoli per Meret (che non ha ancora rinnovato col Napoli) (Di mercoledì 6 luglio 2022) “La telenovela dei portieri del Napoli si arricchisce di una nuova puntata”, scrive il Corriere dello Sport. La novità è l’interessamento consistente dell’Empoli per Alex Meret, che al momento ancora non ha firmato il rinnovo con il Napoli. “Alex Meret, da tempo al centro di una trattativa di rinnovo che la società è convinta di chiudere a Dimaro con le firme e lo champagne, è entrato di prepotenza nel mirino dell’Empoli. Sì: il club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario, protagonista di un’ottima stagione e appena riscattato dal Cagliari, e a quanto pare nel momento in cui l’affare sarà chiuso partirà l’assalto ad Alex”. Meret ancora non ha firmato il rinnovo con il Napoli. Ha chiarito da tempo che vuole essere al centro del progetto e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) “La telenovela dei portieri del Napoli si arricchisce di una nuova puntata”, scrive il Corriere dello Sport. La novità è l’consistenteper Alex, che al momentonon ha firmato il rinnovo con il Napoli. “Alex, da tempo al centro di una trattativa di rinnovo che la società è convinta di chiudere a Dimaro con le firme e lo champagne, è entrato di prepotenza nel mirino. Sì: il club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario, protagonista di un’ottima stagione e appena riscattato dal Cagliari, e a quanto pare nel momento in cui l’affare sarà chiuso partirà l’assalto ad Alex”.non ha firmato il rinnovo con il Napoli. Ha chiarito da tempo che vuole essere al centro del progetto e ...

Pubblicità

napolista : CorSport: forte interessamento dell’Empoli per #Meret (che non ha ancora rinnovato col Napoli) I toscani aspettan… - FlamingFury00 : @ale100cc @AliprandiJacopo @CorSport Il Supermercato che vi fa pagare 50 milioni per uno,come hai detto tu,che si é… - lucianoMoggi_ : @MichaelUri17 @AliprandiJacopo @CorSport ma come non era un fenomeno e più forte di chiesa? come cambia velocemente il vostro parere - SKur88 : @SCrisicelli @edincerivedo @AliprandiJacopo @CorSport Appunto, l’unico modo per avvicinarci era lo stadio di propri… - vamosmarty : @supporter_roma @divvuerre2 @AliprandiJacopo @CorSport Ripeto il mio punto di vista: i giocatori che non si sono fe… -