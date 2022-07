Conte consegna a Draghi documento M5S | c' è forte disagio

Pubblicità

la_rachela : @OGiannino Conte assunto alle Poste: consegna missiva a Draghi. - bartelcewskji : Ma che vi aspettate dall'incontro #Conte #Draghi signore e signori simpatizzanti #M5S?La consegna dei 30 denari a… - giufra555 : @claudio301065 Salve, sa come la vedo? sta presa x il culo sui panegirici di Conte ci sta, l'esatta percezione del… - AndcoSeve : Tra Gianni e pinotto Unico che porta i soldi a casa è #Draghi consegna tutto in #BCE Uliti e debiti, basta sono… - demian_yexil : RT @francotaratufo2: @silvia_sb_ E al Dragone che gli diamo un puffetto? O non sarebbe più serio che #Draghi, subito dopo essere salito al… -

Lo ha detto Giuseppe, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a palazzo Chigi."Abbiamo bisogno di risposte chiare e impegni precisi anche in tempi ragionevoli", ha spiegato, ...Tutti si stanno facendo i conti per capire se conviene stare in maggioranza o all'opposizione, senza ascoltare troppo". E poi ciuna perla: " I Cinque Stelle non sono un partito, sono ...Con durezza, a incaricarsi di rimettere in ordine le priorità, di far slittare il faccia a faccia fra Mario Draghi e Giuseppe Conte e di rallentare i tempi inutilmente impazziti della mezza crisetta d ...Calciomercato Inter: Simone Inzaghi, allenatore dell'inter, in questa stagione sulla panchina nerazzurra ha collezionato 52 partite, con 34 vittorie.