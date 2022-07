Colpo di fulmine | le frasi più belle sull’amore a prima vista

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Basta uno sguardo. A volte solo un sorriso. O un profumo. Ildifunziona così: arriva e cambia tutto. È un innamoramento all’istante, come un riconoscersi tra tranti volti e capire che quella è la persona che stavi cercando. A volte ildiè corrisposto, altre volte no. Ma ciò non toglie l’importanza e la profondità di quel sentimento che fa tremare la terra sotto i piedi. Le famose farfalle nello stomaco sono tipiche deldi, così come l’incapacità di smettere di pensare a quella persona, che diventa tutto e che prende ogni attimo. È una sensazione unica, che non si vive che un paio di volte nella vita. Non è detto che si trasformi in qualche cosa di più, ma senza dubbio lascia nel cuore emozioni forti. C’è chi ha raccontato il ...