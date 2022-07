Castello di Santa Severa | dal 20 al 24 luglio la grande festa di LAZIOSound

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Dal 20 al 24ildi Santa Severa a Santa Marinella ospiterà ilFestival 2022, per unafatta di musica in riva al mare.Festival 2022: dal 20 al 24aldi Santa Severa (con unaanteprima prevista per il 10). Photo Credits: via Comunicazione GenerAzioni GiovaniFestival 2022: cinque giorni + uno di musica presso ildi Santa Severa Cinque giorni (+uno) di musica per cinque generi musicali diversi (+uno), con tantissimi ospiti e importanti nomi della scena musicale italiana e internazionale: questo e molto altro èFestival. L’anteprima del Festival il 10 ...