Campionato nazionale di altura Adriatico | dal 22 al 24 luglio in Puglia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Lasi appresta a vivere un nuovo momento di grande sport lungo le sue coste: dal 22 al 24, ci sarà ildiarea, valido per la qualificazione alItaliano Assoluto d’2022.dia Manfredonia La regata, penultima tappa del circuito delItaliano d’trasformerà per alcuni giorni il magnifico Golfo di Manfredonia nella casa delle più importanti imbarcazioni diitaliane. A occuparsi dell’organizzazione dell’intera manifestazione lo Yachting Club Marina del Gargano in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sez. ...

Pubblicità

lametino : Medaglie d`oro per la libertas Lamezia al Campionato Nazionale di Pistoia - - muttinis : RT @FederGolf: ?? Campionato Nazionale Cadetti/Trofeo Giovanni Alberto Agnelli e Campionato Nazionale Cadette ??????Nella gara maschile al M… - Kk33514456 : RT @OnoNanni: Campionato Nazionale Este24. #sardinia #italy #photography #sailboat #yacht #sailing #boat #photographer #regatta #fiv #vela… - AutoMotoCorse : - BlunoteWeb : Vela: Campionato nazionale di altura area Adriatico in Puglia -

Il Lametino

... come lamaschile. Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo dal 6 al 31 luglio per seguire tutte le partite delEuropeo femminile di calcio UEFA 2022 (live su Sky ...Con la compagine riminese è stata protagonista di undi altissimo livello, in cui ... Nella sua carriera Asia ha avuto l'opportunità di indossare la maglia dell'Italia con lapre - ... Medaglie d'oro per la libertas Lamezia al Campionato Nazionale di Pistoia Un volto nuovo, o quasi, per la Videx che verrà. Grottazzolina riempie una nuova casella in posto quattro pescando ancora una volta in territorio marchigiano. Falconarese, classe ‘94, tanta gavetta ed ...Alessio Gatti si conferma al Boccino d’Oro, tradizionale manifestazione di carattere nazionale che ogni anno si svolge sull’isola Lunga dell’arcipelago a Marsala. Anche quest’anno il giocatore civitav ...