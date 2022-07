Al via ‘Amalfi in jazz’: start venerdì 8 con ingresso libero (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAmalfi (Sa) – La notte di Amalfi è pronta ad infiammarsi con Amalfi in Jazz, la rassegna con grandi live dal respiro internazionale che rientra nel più ampio e variegato cartellone estivo di “Amalfi Summer Fest”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano. Quattro appuntamenti straordinari che vedranno leggende della scena musicale mondiale e nazionale alternarsi sul palco, in un incrocio tra il jazz puro delle origini, all’interplay, alla tradizione pop jazz che mescola melodia italiana e dinamica stilistica. Ad aprire la kermesse venerdi 8 luglio (h. 22 in Piazza Duomo) con un live trascinante ed esplosivo, sarà Frankie & Canthina Band che celebra un’icona indiscussa come Barry White proprio nella settima in cui ricorre la sua scomparsa, avvenuta il 4 luglio di 19 anni fa. Band storica capitanata da Frankie Lo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAmalfi (Sa) – La notte di Amalfi è pronta ad infiammarsi con Amalfi in Jazz, la rassegna con grandi live dal respiro internazionale che rientra nel più ampio e variegato cartellone estivo di “Amalfi Summer Fest”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano. Quattro appuntamenti straordinari che vedranno leggende della scena musicale mondiale e nazionale alternarsi sul palco, in un incrocio tra il jazz puro delle origini, all’interplay, alla tradizione pop jazz che mescola melodia italiana e dinamica stilistica. Ad aprire la kermesse venerdi 8 luglio (h. 22 in Piazza Duomo) con un live trascinante ed esplosivo, sarà Frankie & Canthina Band che celebra un’icona indiscussa come Barry White proprio nella settima in cui ricorre la sua scomparsa, avvenuta il 4 luglio di 19 anni fa. Band storica capitanata da Frankie Lo ...

