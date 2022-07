workinprogress | per cercare lavoro occorre strategia e un bel po’ di consapevolezza

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 5 luglio 2022) Non serve citare chissà quale articolo di giornale per sapere che uno dei temi ricorrenti in queste settimane – a parte la guerra e un po’ meno la pandemia – sia il. O meglio la questione salari (dal salario minimo agli stipendi fra i più bassi d’Europa) e quella occupazionale. Perché se è vero che ilnon c’è, è altrettanto vero che lavoratori potenziali e imprese non riescono sempre a parlarsi, sulle competenze e sulla retribuzione. Per questo chi cerca un’occupazione è meglio che sia il più consapevole possibile del contesto in cui lo fa