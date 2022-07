Vedeseta | mucca cade in burrone | salvata con l’elicottero dai Vigili del fuoco

(Di martedì 5 luglio 2022). Insolito intervento martedì per ideldel distaccamento di Zogno che sono stati impegnati nel recupero di unaIntorno a mezzogiorno l’animale era precipitato in une non riusciva più a muoversi. Dopo che il veterinario e il proprietario hanno verificato lo stato, hanno deciso di sedarla così che fosse possibile il trasporto conarrivato daideldi Varese). Dopo il recupero, laè stata riconsegnata al proprietario.

Pubblicità

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono stati impegnati nel recupero di una mucca a Vedeseta intorno alle 12 di martedì 6 luglio. L’animale era precipitato in un burrone e non riusciva più ...I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono stati impegnati oggi pomeriggio a Vedeseta nel recupero di una mucca. Intorno a mezzogiorno l’animale era precipitato in un burrone e non riusciva pi ...