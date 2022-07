Ultime Notizie – Quarta dose, Lopalco: “Utile allargare platea in autunno” (Di martedì 5 luglio 2022) allargare a una fascia più ampia di popolazione il secondo richiamo – o Quarta dose – del vaccino anti-Covid “è sicuramente Utile”. Questo “rafforzerà la protezione verso la malattia grave, o comunque con sintomi importanti, di una vasta platea di persone (per esempio gli over 50) che in autunno si troveranno ad aver ricevuto l’ultima dose di vaccino anche da più di un anno”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alle previsioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, di un ampliamento da ottobre delle fasce di popolazione a cui sarà è destinata la Quarta dose. Con questa strategia, sottolinea, “aumenterà la quota di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022)a una fascia più ampia di popolazione il secondo richiamo – o– del vaccino anti-Covid “è sicuramente”. Questo “rafforzerà la protezione verso la malattia grave, o comunque con sintomi importanti, di una vastadi persone (per esempio gli over 50) che insi troveranno ad aver ricevuto l’ultimadi vaccino anche da più di un anno”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alle previsioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, di un ampliamento da ottobre delle fasce di popolazione a cui sarà è destinata la. Con questa strategia, sottolinea, “aumenterà la quota di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - junews24com : Calciomercato Juve, irrompe l'Arsenal! Anche Arteta vuole il centrocampista - - MarcoStac : RT @bitter_dicks: +++ ULTIMORA +++ Roma 15:38, 5/7/22 In foto, odierno avvistamento di esemplare di camion dell’AMA,specie è sull’orlo de… -