Ucraina: Kiev, 'russi riprendono offensiva nel Donetsk' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno ripreso le operazioni offensive nella regione di Donetsk, in particolare nelle aree di Spirny e Novoluhansky". Lo scrive nel suo rapporto quotidiano lo stato maggiore ucraino, aggiungendo che "la situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle direzioni di Volyn e Polissky. Permane la minaccia che il nemico lanci missili e attacchi aerei dal territorio e dallo spazio aereo della Repubblica di Bielorussia. Il nemico ha effettuato attacchi di mortaio nelle aree degli insediamenti di Mkha, Zalizniy, Myst, Chernihiv, Shalygine, Sumy. Un attacco aereo di un elicottero Mi-24 ha colpito un edificio scolastico nell'area dell'insediamento di Esman a Sumy. Nella direzione di Kharkiv, il nemico sta concentrando i suoi sforzi principali sul mantenimento delle linee occupate e per impedire l'avanzata delle ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno ripreso le operazioni offensive nella regione di, in particolare nelle aree di Spirny e Novoluhansky". Lo scrive nel suo rapporto quotidiano lo stato maggiore ucraino, aggiungendo che "la situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle direzioni di Volyn e Polissky. Permane la minaccia che il nemico lanci missili e attacchi aerei dal territorio e dallo spazio aereo della Repubblica di Bieloa. Il nemico ha effettuato attacchi di mortaio nelle aree degli insediamenti di Mkha, Zalizniy, Myst, Chernihiv, Shalygine, Sumy. Un attacco aereo di un elicottero Mi-24 ha colpito un edificio scolastico nell'area dell'insediamento di Esman a Sumy. Nella direzione di Kharkiv, il nemico sta concentrando i suoi sforzi principali sul mantenimento delle linee occupate e per impedire l'avanzata delle ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Papa Francesco: «Dimissioni? Mai pensato». 'Voglio andare a Kiev e Mosca' - fattoquotidiano : 'Biden sa che Kiev perde'. Veterani Usa in Ucraina ?????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? - Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donbass. Kiev ripiega e prepara la controffensiva - Cesare56479234 : @ilgiornale Kiev non è in condizioni di aprire alcunché. La Russia si fermerà quando Zelensky (cioè la Cia) si arre… -