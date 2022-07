Tale e Quale, verso il cast una nota ex gieffina e il figlio di un famosissimo cantante (Di martedì 5 luglio 2022) Carlo Conti e la squadra di Tale e Quale Show sono al lavoro per chiudere il cast della prossima edizione del programma. In queste settimane sono circolati tantissimi nomi di artisti (o presunti tali) che hanno sostenuto il provino per far parte della trasmissione di Rai Uno e oggi tv blog ne ha aggiunti due. Tra i personaggi che potremmo vedere da settembre a Tale e Quale Show potrebbe esserci Marco Morandi, il figlio di Gianni: “Fra i nomi che hanno inviato dei provini e che hanno buone chances di partecipare al programma di Carlo Conti, siamo in grado di farne due, il primo è quello di Marco Morandi, figlio di cotanto padre Gianni, che come anticipato da queste colonne sarà alla guida di un nuovo one man show di Rai1?. Tale e Quale ... Leggi su biccy (Di martedì 5 luglio 2022) Carlo Conti e la squadra diShow sono al lavoro per chiudere ildella prossima edizione del programma. In queste settimane sono circolati tantissimi nomi di artisti (o presunti tali) che hanno sostenuto il provino per far parte della trasmissione di Rai Uno e oggi tv blog ne ha aggiunti due. Tra i personaggi che potremmo vedere da settembre aShow potrebbe esserci Marco Morandi, ildi Gianni: “Fra i nomi che hanno inviato dei provini e che hanno buone chances di partecipare al programma di Carlo Conti, siamo in grado di farne due, il primo è quello di Marco Morandi,di cotanto padre Gianni, che come anticipato da queste colonne sarà alla guida di un nuovo one man show di Rai1?....

