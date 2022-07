Pubblicità

fisco24_info : Spread Btp-Bund tedeschi chiude in rialzo a 196,2 punti: Rendimento annuo italiano in calo di 9,1 punti al 3,134% - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: Joachim Nagel (Bundesbank): «Il sistema di acquisto dei Btp per evitare la frammentazione dei rischi deve imporre limitazi… - pelias01 : RT @lauranaka: #BCE e scudo anti-spread, dalla Germania altolà al salva-Italia incondizionato. La Bundesbank di Nagel preferisce l'OMT (l'o… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: #BCE e scudo anti-spread, dalla Germania altolà al salva-Italia incondizionato. La Bundesbank di Nagel preferisce l'OMT (l'o… - PaoloCaminiti1 : RT @LaVeritaWeb: Joachim Nagel (Bundesbank): «Il sistema di acquisto dei Btp per evitare la frammentazione dei rischi deve imporre limitazi… -

Agenzia ANSA

Sale lo, attestandosi a +199 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento deldecennale pari al 3,17%. Nello scenario borsistico europeo crolla Francoforte , con una ...chiude a 209 punti, decennale al 3,28% Lotrae Bund chiude in netto rialzo malgrado le seduta positiva per i bond euro. A conclusione di un ampio "fligh - to - quality" che ha ... Spread Btp/Bund apre in lieve rialzo a 190 punti Ha chiuso in rialzo a 196,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 189 punti della chiusura precedente. In calo di 9,1 punti al 3,134% il rendimento annuo italiano. (ANSA).(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 lug - Lo spread tra BTp e Bund chiude in netto rialzo malgrado le seduta positiva per i bond euro. A ...