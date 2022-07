Si sposa in fin di vita, poi la sorpresa: "C'è il cuore per il trapianto" (Di martedì 5 luglio 2022) Doppia sorpresa quella avvenuta alle Molinette di Torino: un uomo ha sposato la compagna sul letto dell'ospedale pensando al peggio. Subito dopo è arrivato l'organo che gli ha salvato la vita Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Doppiaquella avvenuta alle Molinette di Torino: un uomo hato la compagna sul letto dell'ospedale pensando al peggio. Subito dopo è arrivato l'organo che gli ha salvato la

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Tori… - fanpage : La storia storia di Maurizio, paziente “in fin di vita” in terapia intensiva di cardiochirurgia in condizioni criti… - GregPignataro : Si sposa in fin di vita in cardiochirurgia,il trapianto di cuore lo salva e ottiene il divorzio. Un uomo di 47 ann… - akille15 : #GFVIP BUONE NOTIZIE Torino, si sposa in ospedale in fin di vita. Durante la cerimonia arriva la disponibilità per… - Uaranger : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Torino. Du… -