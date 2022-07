Sampdoria, concorrenza qatariota per la cordata americana (Di martedì 5 luglio 2022) Proprietà Sampdoria: la famiglia qatariota Al Thani è pronta ad arrivare in Serie A. concorrenza al fondo americano Cerberus É corsa a due per la nuova proprietà della Sampdoria. Da una parte c’è la cordata americana guidata dal fondo Cerberus, pronta ad entrare nella società blucerchiata. La seconda, a quanto riporta Repubblica, è una cordata qatariota guidata dalla famiglia Al Thani, con a capo il potentissimo emiro Tamin Bin Hamad. In caso di un suo approdo in Italia, troverebbe ad aspettarlo il cugino, l’emiro Mansour, proprietario del City Football Group, di cui fa parte da ieri il Palermo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Proprietà: la famigliaAl Thani è pronta ad arrivare in Serie A.al fondo americano Cerberus É corsa a due per la nuova proprietà della. Da una parte c’è laguidata dal fondo Cerberus, pronta ad entrare nella società blucerchiata. La seconda, a quanto riporta Repubblica, è unaguidata dalla famiglia Al Thani, con a capo il potentissimo emiro Tamin Bin Hamad. In caso di un suo approdo in Italia, troverebbe ad aspettarlo il cugino, l’emiro Mansour, proprietario del City Football Group, di cui fa parte da ieri il Palermo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

