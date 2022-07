Roma | Veretout conferma | «Se resto? Certo | sono pronto»

(Di martedì 5 luglio 2022) Il centrocampista dellaha smentito le voci su un suo possibile addio ai giallorossi Jordan, centrocampista della, arrivato a Trigoria per il raduno della squadra ha risposto ad alcune domande dei presenti; soprattutto riguardanti il suo futuro in giallorosso. PERMANENZA – «cheallaper la nuova stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista dellaha smentito le voci su un suo possibile addio ai giallorossi Jordan, centrocampista della, arrivato a Trigoria per il raduno della squadra ha risposto ad alcune domande dei ...10:00 - Sono arrivati tutti i calciatori, laè pronta per iniziare la nuova stagione 9:40 - ...34 - Arrivato anche il neo acquisto Mile Svila 9:30 - Foto e autografi anche perche ai ...Il francese e l'inglese al primo giorno di ritiro si sono fermati fuori al centro sportivo Fulvio Bernardini per fare foto con le persone presenti ...