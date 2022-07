Quarta dose, Lopalco: “Utile allargare platea in autunno” (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – allargare a una fascia più ampia di popolazione il secondo richiamo – o Quarta dose – del vaccino anti-Covid “è sicuramente Utile”. Questo “rafforzerà la protezione verso la malattia grave, o comunque con sintomi importanti, di una vasta platea di persone (per esempio gli over 50) che in autunno si troveranno ad aver ricevuto l’ultima dose di vaccino anche da più di un anno”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alle previsioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, di un ampliamento da ottobre delle fasce di popolazione a cui sarà è destinata la Quarta dose. Con questa strategia, sottolinea, “aumenterà la ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) –a una fascia più ampia di popolazione il secondo richiamo – o– del vaccino anti-Covid “è sicuramente”. Questo “rafforzerà la protezione verso la malattia grave, o comunque con sintomi importanti, di una vastadi persone (per esempio gli over 50) che insi troveranno ad aver ricevuto l’ultimadi vaccino anche da più di un anno”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alle previsioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, di un ampliamento da ottobre delle fasce di popolazione a cui sarà è destinata la. Con questa strategia, sottolinea, “aumenterà la ...

