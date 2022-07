Omicron, ecco BA.2.75 la nuova sotto variante da sorvegliare. Le mutazioni e la possibile fuga immunitaria (Di martedì 5 luglio 2022) Nel panorama delle sotto varianti di Omicron viene registrata e segnalata alla comunità scientifica quella denominata BA.2.75. “Probabile variante di seconda generazione, apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica” sono le caratteristiche che secondo Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell’Imperial College London, dovrebbero spingere chi si occupa di sorveglianza sul coronavirus Sars-CoV-2 a tenere d’occhio il nuovo mutante. Rispetto a Omicron 2 (BA.2), la nuova sotto variante “ha 8 mutazioni aggiuntive” sulla proteina Spike, illustra Ulrich Elling, biologo molecolare dell’Institute of Molecular Biotechnology (Imba) di Vienna. Un numero ritenuto significativo dagli esperti rispetto a quanto osservato in altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Nel panorama dellevarianti diviene registrata e segnalata alla comunità scientifica quella denominata BA.2.75. “Probabiledi seconda generazione, apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica” sono le caratteristiche che secondo Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell’Imperial College London, dovrebbero spingere chi si occupa di sorveglianza sul coronavirus Sars-CoV-2 a tenere d’occhio il nuovo mutante. Rispetto a2 (BA.2), la“ha 8aggiuntive” sulla proteina Spike, illustra Ulrich Elling, biologo molecolare dell’Institute of Molecular Biotechnology (Imba) di Vienna. Un numero ritenuto significativo dagli esperti rispetto a quanto osservato in altre ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Andrea Crisanti: “Estate e autunno, i casi oscilleranno. Ecco perché il virus infetta i vaccinati” [L'INTERVISTA -… - EffimeraAlkimia : RT @Adnkronos: #Covid e #Omicron, arriva la variante indiana: con 11 mutazioni e una maggiore contagiosità, ecco cosa hanno scoperto gli es… - fattoquotidiano : Omicron, ecco BA.2.75 la nuova sotto variante da sorvegliare. Le mutazioni e la possibile fuga immunitaria - Adnkronos : #Covid e #Omicron, arriva la variante indiana: con 11 mutazioni e una maggiore contagiosità, ecco cosa hanno scoper… - lacittanews : Al momento tutte le varianti in giro per il mondo sono sottolignaggi di Omicron. In particolare, dopo alcune settim… -