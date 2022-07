Nicola Porro non lo nasconde più | “Sono un pessimo esempio”, sono tutti disperati (Di martedì 5 luglio 2022) Il giornalista Nicola Porro ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni sul suo lavoro e sulla vita privata: la sua ammissione è inaspettata La confessione di Nicola Porro (screenshot Mediaset)Si è appena conclusa una stagione particolarmente soddisfacente per il giornalista Nicola Porro. Il talk Quarta Repubblica, che lo vede da ormai diversi anni al timone, si è confermato un grande successo per Rete 4 in termini di ascolti. Senza dubbio la nota trasmissione sarà protagonista anche della prossima stagione grazie ai numerosi casi di cronaca e di attualità che è solita affrontare. C’è però un lato inedito del padrone di casa del noto talk che in pochi conoscono e che lui stesso ha scelto di raccontare. Il conduttore ha parlato del rapporto con la sua famiglia e su come i suoi figli ... Leggi su specialmag (Di martedì 5 luglio 2022) Il giornalistaha rilasciato alcune nuove dichiarazioni sul suo lavoro e sulla vita privata: la sua ammissione è inaspettata La confessione di(screenshot Mediaset)Si è appena conclusa una stagione particolarmente soddisfacente per il giornalista. Il talk Quarta Repubblica, che lo vede da ormai diversi anni al timone, si è confermato un grande successo per Rete 4 in termini di ascolti. Senza dubbio la nota trasmissione sarà protagonista anche della prossima stagione grazie ai numerosi casi di cronaca e di attualità che è solita affrontare. C’è però un lato inedito del padrone di casa del noto talk che in pochi conoscono e che lui stesso ha scelto di raccontare. Il conduttore ha parlato del rapporto con la sua famiglia e su come i suoi figli ...

Pubblicità

vvezzola : @ardigiorgio Nicola Porro non scrive nulla di sensato da un sacco di tempo, solo minestroni sconclusionati come questo. - GPerenne : RT @ardigiorgio: Governati dalle emozioni, guidati dal senso di colpa. Nicola porro, il giornale - marcoparente00 : RT @ardigiorgio: Governati dalle emozioni, guidati dal senso di colpa. Nicola porro, il giornale - ardigiorgio : Governati dalle emozioni, guidati dal senso di colpa. Nicola porro, il giornale - tonyscalari : @ilgiornale In prima pagina, un editoriale di Nicola Porro. Che sul sito personale affermare che il riscaldamento g… -