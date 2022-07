Neopatentata ubriaca contromano sulla Roma-Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 luglio 2022)– Completamenteguidava di nottesull’autostrada, a velocità sostenuta. A notarlo un’auto del Reparto mobile della Polizia di, che rientrava dal servizio e che ha immediatamente bloccato la corsia di sorpasso, facendo defluire le autocorsia di marcia. La giovane alla guida,, all’inizio non ha frenato e solo in seguito ha rallentato la sua corsa ed è stata fermata dagli agenti, che l’hanno sottoposta al controllo con l’etilometro, rilevando un tasso alcolemico altissimo. A riferire l’episodio è Italia Celere, sindacato di Polizia, sottolineando che l’intervento ha consentito di evitare conseguenze molto gravi. Alla ragazza, in stato confusionale e di forte agitazione, ...