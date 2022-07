Napoli, furto in casa nella notte: arrestati due fratelli acrobati (Di martedì 5 luglio 2022) Sono stati scoperti mentre si calavano dal balcone di un’abitazione che avevano appena svaligiato. Due fratelli napoletani, di 34 e 35 anni, entrambi pregiudicati sono stati arrestati questa notte dagli agenti di Polizia grazie alla segnalazione di un cittadini. Napoli, furto in appartamento: due arresti I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Paolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 luglio 2022) Sono stati scoperti mentre si calavano dal balcone di un’abitazione che avevano appena svaligiato. Duenapoletani, di 34 e 35 anni, entrambi pregiudicati sono statiquestadagli agenti di Polizia grazie alla segnalazione di un cittadini.in appartamento: due arresti I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Paolo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

