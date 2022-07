Molo San Vincenzo, dal Comune 5,7 milioni di euro per la passeggiata (Di martedì 5 luglio 2022) La giunta comunale di Napoli ha approvato due atti deliberativi che rendono concreta la realizzazione della passeggiata che porterà i cittadini ad utilizzare il Molo San Vincenzo. La prima delibera, su proposta congiunta del sindaco Gaetano Manfredi degli assessori ai Trasporti e Urbanistica Edoardo Cosenza e Laura Lieto, prende atto della copertura economico-finanziaria dell’opera, pari a circa 5.700.000 euro, attraverso la rimodulazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Napoli – Centro storico”. La seconda delibera, su proposta del Sindaco, approva il testo del Protocollo di Intesa da sottoscrivere a breve dal Ministero della Difesa, dal Comune di Napoli, dall’Agenzia del Demanio e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale. “Continua – ha detto il sindaco Manfredi – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) La giunta comunale di Napoli ha approvato due atti deliberativi che rendono concreta la realizzazione dellache porterà i cittadini ad utilizzare ilSan. La prima delibera, su proposta congiunta del sindaco Gaetano Manfredi degli assessori ai Trasporti e Urbanistica Edoardo Cosenza e Laura Lieto, prende atto della copertura economico-finanziaria dell’opera, pari a circa 5.700.000, attraverso la rimodulazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Napoli – Centro storico”. La seconda delibera, su proposta del Sindaco, approva il testo del Protocollo di Intesa da sottoscrivere a breve dal Ministero della Difesa, daldi Napoli, dall’Agenzia del Demanio e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale. “Continua – ha detto il sindaco Manfredi – ...

corrmezzogiorno : #Napoli Comune di Napoli, 6 milioni per Molo San Vincenzo - GaeManfredi : Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: il Molo San Vincenzo tornerà alla città. Oggi in Giunta comunale abbiamo appro… - rep_napoli : Molo San Vincenzo, via libera ai lavori per sei milioni [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle 18:17] - franser_real : Molo San Vincenzo Napoli, approvato finanziamento di quasi 6 milioni - cronachecampane : Napoli, 6 milioni di euro per Molo San Vincenzo: approvato finanziamento -

Molo San Vincenzo, via libera ai lavori per sei milioni La passeggiata a mare di due chilometri sarà realizzata entro la fine ... Molo San Vincenzo, ok a finanziamento per 6 milioni NAPOLI. La Giunta comunale ha approvato due atti deliberativi che rendono concreta la realizzazione della passeggiata che porterà i cittadini ad utilizzare il Molo San Vincenzo. La prima delibera, su proposta congiunta del sindaco Gaetano Manfredi e degli assessori ai Trasporti e Urbanistica Edoardo Cosenza e Laura Lieto, prende atto della copertura ... La Repubblica Comune di Napoli, 6 milioni per Molo San Vincenzo La giunta comunale di Napoli ha approvato due atti deliberativi per realizzazione della passeggiata del Molo San Vincenzo. La prima delibera prende atto della copertura economico-finanziaria dell'oper ... Molo San Vincenzo, via libera ai lavori per sei milioni Molo San Vincenzo, sì al finanziamento. Approvata in queste ore in giunta comunale la delibera che approva lo stanziamento di 5 milioni e 700mila euro per restituire il Molo San Vincenzo ai cittadini. La passeggiata a mare di due chilometri sarà realizzata entro la fine ...NAPOLI. La Giunta comunale ha approvato due atti deliberativi che rendono concreta la realizzazione della passeggiata che porterà i cittadini ad utilizzare ilVincenzo. La prima delibera, su proposta congiunta del sindaco Gaetano Manfredi e degli assessori ai Trasporti e Urbanistica Edoardo Cosenza e Laura Lieto, prende atto della copertura ... Molo San Vincenzo, via libera ai lavori per sei milioni La giunta comunale di Napoli ha approvato due atti deliberativi per realizzazione della passeggiata del Molo San Vincenzo. La prima delibera prende atto della copertura economico-finanziaria dell'oper ...Molo San Vincenzo, sì al finanziamento. Approvata in queste ore in giunta comunale la delibera che approva lo stanziamento di 5 milioni e 700mila euro per restituire il Molo San Vincenzo ai cittadini.