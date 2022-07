Medaglie Fields, ecco i quattro “Nobel della matematica” 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) L’Unione matematica internazionale ha assegnato il suo più alto riconoscimento a Hugo Duminil-Copin, June Huh, James Maynard e all’ucraina Maryna Viazovska Leggi su wired (Di martedì 5 luglio 2022) L’Unioneinternazionale ha assegnato il suo più alto riconoscimento a Hugo Duminil-Copin, June Huh, James Maynard e all’ucraina Maryna Viazovska

