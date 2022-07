M5s e Lega in calo nei sondaggi. Meloni resta al vertice, il Pd cresce (Di martedì 5 luglio 2022) Un nuovo esecutivo giallo-verde sarebbe impossibile . È chiaro dal trend in discesa che accomuna Lega e Movimento 5 Stelle nei sondaggi di ieri realizzati da Swg e riportati dal Tg La7. Il partito di Matteo Salvini perde uno 0,4 per cento attestandosi sul 20 per cento di gradimento. Mentre i grillini, ormai spaccati, declinano verso un 15,8 per cento di gradimento con un calo dello 0,2 per cento. Al vertice della classifica resta Giorgia Meloni. Invariata. Fratelli d'Italia è la prima forza politica con il 21 per cento di italiani che la sostengono. Ma se la leader della destra mantiene solida la sua base, il Partito democratico cresce dello 0,3 per cento e con un totale di stima del 18,7 per cento raggiunge la terza posizione nelle classifiche. In crescita ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 luglio 2022) Un nuovo esecutivo giallo-verde sarebbe impossibile . È chiaro dal trend in discesa che accomunae Movimento 5 Stelle neidi ieri realizzati da Swg e riportati dal Tg La7. Il partito di Matteo Salvini perde uno 0,4 per cento attestandosi sul 20 per cento di gradimento. Mentre i grillini, ormai spaccati, declinano verso un 15,8 per cento di gradimento con undello 0,2 per cento. Aldella classificaGiorgia. Invariata. Fratelli d'Italia è la prima forza politica con il 21 per cento di italiani che la sostengono. Ma se la leader della destra mantiene solida la sua base, il Partito democraticodello 0,3 per cento e con un totale di stima del 18,7 per cento raggiunge la terza posizione nelle classifiche. In crescita ...

Pubblicità

borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - MonicaCirinna : Sui diritti dei compagni di banco dei nostri figli #Salvini e la #Lega sono 'furiosi' per ciò che definiscono 'in… - Silvergio2377 : RT @ArmoniosiAccent: Si ipotizza che Draghi chieda l'ennesima fiducia alla Camera sul DL Aiuti. Previsioni: Lega e M5S voteranno SI Fratel… - ADA79991318 : RT @ArmoniosiAccent: Si ipotizza che Draghi chieda l'ennesima fiducia alla Camera sul DL Aiuti. Previsioni: Lega e M5S voteranno SI Fratel… - ancarola1973 : RT @silvio_garofalo: Lega e M5S sono un unico, trasversale partito della feccia. Questo, per esempio, è della Lega. Ma se fosse del M5S, ch… -