Kaspersky | come i deepfake attaccano le aziende e come combatterli

(Adnkronos) - Milano, 5 luglio 2022 . Recentemente, l'FBI ha annunciato che sempre più aziende hanno segnalato la presenza di persone che si sono candidate per un posto di lavoro utilizzando i deepfake. Gli impostori utilizzano video, immagini, registrazioni e identità rubate fingendosi qualcun altro per ottenere una posizione IT da remoto. Può sembrare uno scherzo, ma l'assunzione di un deepfake può portare a seri problemi come l'accesso a informazioni aziendali e sui clienti. Questo non solo può rappresentare una minaccia per la sicurezza dei dati aziendali ma, in caso di violazione, l'azienda probabilmente non avrà la possibilità di consegnare il truffatore alla giustizia. Il caso citato non è l'unico modo in cui i truffatori utilizzano i deepfake per trarre vantaggio da un'azienda.

