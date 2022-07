Italia-Turchia: Draghi e ministri ad Ankara per vertice intergovernativo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato ad Ankara dove co-presiederà il Terzo vertice intergovernativo italo-turco insieme al Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an. Assieme al premier, sono presenti ad Ankara i ministri Luigi Di Maio, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, è arrivato addove co-presiederà il Terzoitalo-turco insieme al Presidente della Repubblica di, Recep Tayyip Erdo?an. Assieme al premier, sono presenti adLuigi Di Maio, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani.

