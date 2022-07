Il debutto di Leonor di Spagna e l’Infanta Sofia | le fashion icon della Generazione Z

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 luglio 2022)dihanno negli scorsi giorni compiuto il loroad una serie di appuntamenti legati al premio Principessa di Girona, il cui scopo è quello di disamorare non solo il senso dello stile ma anche personalità. Qualità queste che di certo non mancano alle principesse, le quali non solo possono essere fiere di sfoggiare una forte personalità ma che vantano anche un’incredibile determinazione soprattutto nel sostenere che gli abiti debbano rappresentare chi li indossa, sempre. Ilall’eventoFondazione Principessa di Girona Le due principesse, accompagnate dalla regina Letizia Ortiz, hanno in questi giorni dovuto assumersi l’impegno di affrontare gli appuntamenti del premioFondazione Principessa ...