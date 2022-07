Giuseppe Magrì Re Max City Home | “Aumentano le opportunità professionali per mettersi in proprio nel settore immobiliare”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) (Catania - 5/7/2022) - Una professione con competenze specifiche e sempre più riconosciuta nel mercato., co-fondatore di Re/Maxa Catania, spiega perché serve una forte motivazione ain gioco e una propensione all'innovazione. Il mondoitaliano sta registrando un trend significativo di crescita nell'ultimo anno in tutto il Paese e in particolare nella regione Sicilia. Di conseguenza si presentano sul mercato nuoveper chi vuole entrare in questo. La figura dell'intermediariosta assumendo una dimensione sempre più strutturata per vendere bene e in tempi rapidi. Oggi è possibile intraprendere questo mestiere anche per chi non ha ...