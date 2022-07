Giovanni Allevi parla della malattia | Dolore fisico a tratti insostenibile

(Di martedì 5 luglio 2022) Il musicista e compositore torna are del mieloma e condivide sui social una foto che lo mostra ...

Pubblicità

infoitcultura : Giovanni Allevi parla della sua malattia: «Un dolore fisico insostenibile» - infoitcultura : Giovanni Allevi, dall'ospedale: «Dolore fisico a tratti insostenibile. Un'energia magica arriva dal vostro amo - lifestyleblogit : Giovanni Allevi e la malattia: 'Dolore fisico a tratti insostenibile' - - zazoomblog : Giovanni Allevi e la malattia: “Dolore fisico a tratti insostenibile” - #Giovanni #Allevi #malattia: #“Dolore - ParliamoDiNews : Giovanni Allevi col tumore, come sta: `Dolore a tratti insostenibile` #giovanni #allevi #tumore #dolore #tratti… -

Il musicista e compositore torna a parlare del mieloma e condivide sui social una foto che lo mostra ...Così il musicista e compositoreè tornato a parlare, su Instagram, delle terapie per sconfiggere il mieloma. Lo scorso 18 giugnoaveva postato una fotografia della sua mano che ...Giovanni". A giugno Allevi aveva rivelato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". Poi, a distanza di qualche giorno, sempre via social con un post ha annunciato l'inizio delle ...Giovanni Allevi torna a parlare e lo fa ancora una volta sui social. «Ma… l’anima, esiste Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico ...