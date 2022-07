**Energia: Mattarella, 'preziosa collaborazione con il Mozambico sul gas'** (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - Tra Italia e Mozambico c'è una "importante collaborazione sul piano energetico attraverso l'azione dell'Eni e il prossimo avvio dell'estrazione del gas che consente l'esportazione del gas liquefatto dall'impianto gestito dall'Eni è un traguardo importante e testimonia la preziosa collaborazione che spero si possa allargare in altri settori economici". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella a Maputo, in Mozambico. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - Tra Italia ec'è una "importantesul piano energetico attraverso l'azione dell'Eni e il prossimo avvio dell'estrazione del gas che consente l'esportazione del gas liquefatto dall'impianto gestito dall'Eni è un traguardo importante e testimonia lache spero si possa allargare in altri settori economici". Lo ha detto il capo dello Stato Sergioa Maputo, in

