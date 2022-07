Covid oggi Shanghai, 8 contagi: tamponi a tappeto (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – A Shanghai verranno condotti test molecolari di massa da oggi fino a giovedì in alcune aree interessate da recenti casi di Covid-19, hanno indicato oggi le autorità municipali. La città, che ha 16 distretti in totale, condurrà esami in tutte le aree di nove distretti: Huangpu, Xuhui, Changning, Jing’an, Putuo, Hongkou, Yangpu, Minhang e Baoshan. I test verranno condotti anche in parti dell’area di Pudong e nei distretti di Jiading e Fengxian. Chi abita nelle aree interessate dovrà fare almeno due test con un intervallo di almeno 24 ore da oggi a giovedì, secondo il gruppo municipale per la prevenzione e il controllo della Covid-19. La campagna di test mira a rilevare e controllare la diffusione del virus il prima possibile, secondo le autorità. ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Averranno condotti test molecolari di massa dafino a giovedì in alcune aree interessate da recenti casi di-19, hanno indicatole autorità municipali. La città, che ha 16 distretti in totale, condurrà esami in tutte le aree di nove distretti: Huangpu, Xuhui, Changning, Jing’an, Putuo, Hongkou, Yangpu, Minhang e Baoshan. I test verranno condotti anche in parti dell’area di Pudong e nei distretti di Jiading e Fengxian. Chi abita nelle aree interessate dovrà fare almeno due test con un intervallo di almeno 24 ore daa giovedì, secondo il gruppo municipale per la prevenzione e il controllo della-19. La campagna di test mira a rilevare e controllare la diffusione del virus il prima possibile, secondo le autorità. ...

