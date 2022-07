Covid, Anelli (Ordine dei Medici): “Oggi la libertà ci costa 2mila morti al mese e ad agosto ne avremo molti di più. Proteggiamo i fragili” (Di martedì 5 luglio 2022) “La nostra preoccupazione sono i fragili, Oggi la nostra libertà ci costa duemila morti al mese“. Sono le parole pronunciate ieri da Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici), nel corso del convegno tenutosi a Bari, “Lo strano caso Covid, prevedere l’imprevedibile”. Intervistato in merito da Gianluca Fabi nella trasmissione “Fino a qui tutto bene”, su Radio Cusano Campus, il medico è ancora più pessimista: “In realtà, i 2mila morti sono per questo mese, ma probabilmente nel prossimo mese ne avremo molti di più, se i contagi saliranno, come le previsioni epidemiologiche ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “La nostra preoccupazione sono ila nostraciduemilaal“. Sono le parole pronunciate ieri da Filippo, presidente della Fnomceo (Federazione Nazionale dell’dei), nel corso del convegno tenutosi a Bari, “Lo strano caso, prevedere l’imprevedibile”. Intervistato in merito da Gianluca Fabi nella trasmissione “Fino a qui tutto bene”, su Radio Cusano Campus, il medico è ancora più pessimista: “In realtà, isono per questo, ma probabilmente nel prossimonedi più, se i contagi saliranno, come le previsioni epidemiologiche ci ...

