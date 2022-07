Cosa abbiamo imparato dalla sconfitta di Sinner contro Djokovic (Di martedì 5 luglio 2022) Alla fine del quarto set, sul 5-2 per Djokovic e 40 pari, Sinner finisce a terra correndo a rete su una palla corta. La caviglia sfarfalla un po’ troppo, il movimento è innaturale. Sinner resta giù più di un attimo, Nole va dall’altra parte della rete per aiutarlo a rialzarsi. È la fine virtuale della partita. Quella reale arriverà esattamente un set dopo, 8 game più tardi. Da quel piccolo incidente Sinner ha pochissimi vincenti sulla racchetta: il quarto set era già chiuso, il quinto dura troppo poco. Finisce 7-5, 6-2, 3-6, 2-6, 2-6. Jannik Sinner si è arreso ai quarti di finale di Wimbledon contro un titano come Novak Djokovic, dopo aver vinto un primo set in rimonta e aver dominato il secondo. Una partita che ha confermato tutte le prestazioni immaginifiche ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 luglio 2022) Alla fine del quarto set, sul 5-2 pere 40 pari,finisce a terra correndo a rete su una palla corta. La caviglia sfarfalla un po’ troppo, il movimento è innaturale.resta giù più di un attimo, Nole va dall’altra parte della rete per aiutarlo a rialzarsi. È la fine virtuale della partita. Quella reale arriverà esattamente un set dopo, 8 game più tardi. Da quel piccolo incidenteha pochissimi vincenti sulla racchetta: il quarto set era già chiuso, il quinto dura troppo poco. Finisce 7-5, 6-2, 3-6, 2-6, 2-6. Janniksi è arreso ai quarti di finale di Wimbledonun titano come Novak, dopo aver vinto un primo set in rimonta e aver dominato il secondo. Una partita che ha confermato tutte le prestazioni immaginifiche ...

