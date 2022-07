Come Trenitalia sta pensando di risolvere il problema della connessione internet sui treni dell’alta velocità (Di martedì 5 luglio 2022) Con lo smartworking e con la necessità di lavori che richiedono una iperconnessione (ma anche, banalmente, con le nuove forme di intrattenimento che sono basate sempre più spesso sul digitale e, quindi, sulla connessione a internet), è sempre stato molto difficoltoso portare avanti un viaggio sulle linee dell’alta velocità italiane. Molto spesso il viaggiatore si trovava in vere e proprie zone d’ombra, causate anche dalla natura dell’infrastruttura stessa: tunnel e gallerie sono all’ordine del giorno sulle tratte che collegano in maniera veloce le principali città italiane e tradizionalmente sono anche i punti in cui mantenere una buona qualità della linea telefonica e della linea internet è più complesso. Ora per quanto riguarda la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 luglio 2022) Con lo smartworking e con la necessità di lavori che richiedono una iper(ma anche, banalmente, con le nuove forme di intrattenimento che sono basate sempre più spesso sul digitale e, quindi, sulla), è sempre stato molto difficoltoso portare avanti un viaggio sulle lineeitaliane. Molto spesso il viaggiatore si trovava in vere e proprie zone d’ombra, causate anche dalla natura dell’infrastruttura stessa: tunnel e gallerie sono all’ordine del giorno sulle tratte che collegano in maniera veloce le principali città italiane e tradizionalmente sono anche i punti in cui mantenere una buona qualitàlinea telefonica elineaè più complesso. Ora per quanto riguarda la ...

Pubblicità

Twfmm : @effe_ti @lucialeone77 @MarcoRizzoPC Spostano l'ago della bilancia sempre più a favore di compagnie come Italo o Ry… - us_basex : @FerdinandoDiMi3 @CarloCalenda @cargabri51 Come Trenitalia. Esempio di efficienza - goccedicristall : Aspettare un nuovo video di Ratorix è come aspettare un Trenitalia - Urbangolo : #Trenitalia, treno regionale fermo da un'ora, te lo fanno cambiare con un altro regionale, che come quello preceden… - AndreaNickBosio : @Cardocan1 @Uther_Raffaele @martafana Si vede come sta andando con la sanità: servizi peggiori e più costosi per ch… -