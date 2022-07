“Carogne, non vi permettete più”. Manuel Bortuzzo, il padre Franco denuncia tutto alla polizia (Di martedì 5 luglio 2022) Franco Bortuzzo è stanco, nella giornata di oggi una denuncia è stata esposta alla polizia di Stato. Il padre di Manuel ha spiegato cosa sta succedendo in un post fiume su Instagram. “Detto fatto dopo due mesi di silenzio e ora di finirla ricordo che tutte i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale c’è n’è a sufficienza per aprire un fascicolo continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia, fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace non vi ha detto il dottore di seguirmi ne giudicare ogni nostro avvenimento trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro la mia famiglia non si tocca”. E ancora: “Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)è stanco, nella giornata di oggi unaè stata espostadi Stato. Ildiha spiegato cosa sta succedendo in un post fiume su Instagram. “Detto fatto dopo due mesi di silenzio e ora di finirla ricordo che tutte i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale c’è n’è a sufficienza per aprire un fascicolo continuerò a segnalare e aggiungere a, fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace non vi ha detto il dottore di seguirmi ne giudicare ogni nostro avvenimento trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro la mia famiglia non si tocca”. E ancora: “Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far. Cari leoni e ...

